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До лестницы и замены крыльца в аварийном доме не дотянули

Новости. Общество
14:00, 23 Сентября 2023
фото: "Общественная приемная в Республике Карелия" / VK

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Две петрозаводчанки обратились к зампреду Петросовета Ханцевичу из-за опасной лестницы.

Две петрозаводчанки обратились к зампреду Петросовета Александру Ханцевичу из-за опасной лестницы, сообщили в паблике общественной приемной в Республике Карелия 23 сентября.

Александр Ханцевич 21 сентября провел прием граждан в региональной общественной приемной. К нему обратились две жительницы аварийного дома на Первомайском проспекте, построенного еще в 1936 году.

В доме был проведен капремонт: стены обшили сайдингом, отремонтировали крышу, но до замены крыльца и старой деревянной лестницы, ведущей к подъезду, дело так и не дошло.

Передвигаться по такой лестнице опасно для здоровья: в любой момент сгнившие доски могут не выдержать, рассказали в источнике.

После приема Александр Ханцевич вместе с заместителем председателя комитета ЖКХ — начальником управления жилищного хозяйства карельской столицы Ольгой Морозовой выехал на место, чтобы разобраться в ситуации.

Выяснилось, что собственники жилья расторгли договор с предыдущей управляющей организацией, и на следующей неделе в мэрии города состоится конкурс, на котором выберут новую УК.

Если никто из организаций не заявится на конкурс, то облуживанием дома займется УК «Петрогиц». Специалисты составят проектно-сметную документацию и на общем собрании собственников жильцы утвердят перечень необходимых работ, после чего УК сможет начать ремонт.

«Если собственники примут положительные решения по всем вопросам, ремонт аварийной лестницы, являющейся общедомовым имуществом, будет выполнен до конца октября», — отметил Александр Ханцевич.

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