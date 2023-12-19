Житель Петрозаводска может на три года лишиться свободы за жестокое обращение с животным

Подозреваемый столкнул собаку с балкона третьего этажа.

В полиции Петрозаводска дознаватели окончили расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным, повлекшее его гибель. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Как сообщили в источнике, в ходе расследования полицейские обнаружили, что в середине мая на улице Советской 42-летний подозреваемый ногой столкнул с балкона третьего этажа собаку. Животное с травмами заметили соседи и разместили информацию о произошедшем в Интернете.

На просьбу о помощи откликнулись волонтеры, которые занялись лечением животного, но полученные в результате падения травмы привели к его гибели.

Фигурант сообщил, что во время совершения преступления находился в состоянии опьянения. По его словам, собака была старой и испытывала мучения, поэтому он решил столкнуть ее с балкона.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.