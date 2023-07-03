«Добавят обязанностей»: 7% жителей Петрозаводска подрабатывают втайне от начальства

Работа по совместительству сегодня есть почти у каждого четвертого петрозаводчанина, показали результаты опроса.

Представители экономически активного населения, которые имеют постоянную работу, а также менеджеры по персоналу из Петрозаводска поучаствовали в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

Результаты показали, что 23% петрозаводчан работают по совместительству, причем 16% не скрывают это от работодателя. Опрошенные признались, что со стороны компании нет запретов на подработку. Кроме того, они уверены в собственном праве самостоятельно распоряжаться свободным временем.

Тайно подрабатывают 7% респондентов, которые опасаются негативной реакции руководства и коллег: «При малейшей ошибке скажут, что много времени трачу на подработку»; «Решат, что у меня мало работы, и добавят обязанностей».

Чаще всего открыто говорят о наличии другой работы опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (21%). Скрывающих этот факт от работодателя больше среди горожан до 34 лет (5%).

Почти каждый третий работодатель (30%) действительно не любит, когда штатные работники заняты в других местах по совместительству. По их наблюдениям, это сказывается на качестве работы.

Нейтрально такую ситуацию воспринимают 46% работодателей, а каждый седьмой (14%) подработку даже приветствует: «Главное — чтобы это не мешало выполнению основных обязанностей».