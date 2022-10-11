Добрая ярмарка подарит новогоднее настроение жителям Карелии

В субботу, 26 ноября, в Петрозаводске пройдет необычная ярмарка с мастер-классами и творческой программой.

Для тех, кто еще не придумал, как провести субботу, есть отличная новость: 26 ноября в арт-пространстве «Дом культуры», на 5 этаже торгового центра «Тетрис», пройдет новогодняя «Добрая ярмарка» (возрастное ограничение: 0+).

Помимо арт-базара от особенных мастеров и социальных учреждений Карелии, гости ярмарки смогут окунуться в череду мастер-классов и отдохнуть во время творческой программы.

Арсенал новогодних подарков можно будет пополнить изделиями ручной работы: натуральным мылом с приятными ароматами, свечами, забавными керамическими изделиями, картинами, игрушками, половичками и другими интересными вещами, сделанными с душой.

Мастер-классы и насыщенная концертная программа помогут создать новогоднее настроение. В программе: уроки обращения со световым мечом, обучение ткачеству с использованием ткацкого станка, создание новогодних поделок. Жонглировать, крутить тарелочку на палочке тоже научат.

А еще скрасят досуг песнями, игрой на африканском барабане, театральными боями, цирковыми номерами и танцами.

Организаторы уверены, что каждый сможет найти себе занятие по душе.

«Добрая ярмарка» проходит в Петрозаводске уже несколько лет благодаря общественной организации «Преодоление», которая помогает людям с особенностями психического развития почувствовать себя частью общества.



Реклама, Общество с ограниченной ответственностью «Дом Культуры», ИНН 1000001905