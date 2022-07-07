«Добрососедское прошлое с Финляндией трудно перечеркнуть», заявил спикер парламента Карелии

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович рассчитывает, что запланированная реконструкция МАПП «Вяртсиля» на границе с Финляндией будет востребована, несмотря на ухудшение международной обстановки.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Пока соседняя Финляндия собирается возводить забор у российской границы, мы, напротив, планируем масштабную реконструкцию пограничного пункта пропуска в Вяртсиля, для удобства туристов и увеличения пропускной способности. На эти цели уже запланированы значительные средства - 2 млрд 812 млн рублей из федерального бюджета. Ожидается, что после реконструкции пропускная способность МАПП Вяртсиля составит 1 млн 727 тысяч 900 транспортных средств в год! Надеюсь, что у наших европейских соседей, с которыми у нас большое добрососедское прошлое, и которое сложно просто так перечеркнуть, все же возобладает здравый смысл, и те цели и задачи, которые мы ставим модернизацией пропускного пункта, в общем-то ради обеих сторон, будут востребованы», - написал Шандалович.