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«Доброволец Арктики» поможет очистить север России

Новости. Общество
20:30, 18 Июня 2023
фото: © storage.myseldon.com

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Русское географическое общество планирует создать новое движение «Доброволец Арктики», сообщает ТАСС.

Новое движение «Доброволец Арктики» планируют создать в 2023 году под эгидой Русского географического общества. Оно объединит волонтеров и специалистов, которые занимаются экологической очисткой Арктической зоны России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя исполнительного директора Русского географического общества Сергея Корлыханова.

«Мы приняли на себя уже в этом году такую задачу, что мы фактически создаем движение «Доброволец Арктики». На примере благоустройства, помощи местным жителям мы взяли для пилотного проекта поселок Хатанга - это север Красноярского края. Задача - очистить саму Хатангу и территории возле нее. В этом году мы приглашаем для участия 60 добровольцев, 50 научных работников - и мы очистим 60 квадратных километров: в этом году начнем, в следующем году продолжим», - рассказал Корлыханов.

Он уточнил, что полевой выезд на Таймыр состоится с 1 по 15 августа, при этом часть территории, где располагаются старые военные городки, будут обследовать экологические взводы Минобороны. Прием заявок от желающих поучаствовать в экспедиции продлится до 25 июня включительно.

Отбор ведется на конкурсной основе, организаторы отдают предпочтение специалистам в возрасте от 18 до 35 лет с опытом в области организации волонтерского движения, а также биохимии, экологии, геоботаники, зоологии, почвоведения и смежных дисциплин, которые готовы работать в условиях сурового климата и физических нагрузок.

Перед выездом добровольцев дистанционно обучат методам комплексных научных исследований в области анализа загрязнений, определения методик их устранения и практической экологической очистки Арктики.

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