Доброволец из Карелии после ранения на Украине получил медаль Жукова

В Олонецком районе наградили за отвагу в ходе спецоперации Дмитрия Иванова.

Один из первых добровольцев специальной военной операции из Олонецкого района Дмитрий Иванов награжден медалью Жукова, пишут в официальном паблике администрации Олонецкого района.

«Служил Дмитрий Геннадьевич в мотострелковом подразделении на Изюмском направлении. В бою у поселка Долгенькое вытащил с поля несколько товарищей. Получил осколочное ранение ног», - рассказали в администрации.

Глава Олонецкого района Вади Мурый поблагодарил Дмитрия Иванова за смелость, решительность и героизм.

Согласно положению о госнаградах, медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке.