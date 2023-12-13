Добровольцев Карелии приглашают помочь встретить поезд Деда Мороза

Желающих от 18 лет приглашают присоединиться к команде до 16 декабря.

Карельские добровольцы помогут жителям и гостям Петрозаводска встретить поезд Деда Мороза, сообщили в паблике городской администрации.



Передвижная резиденция Деда Мороза из Великого Устюга 31 декабря на несколько часов сделает остановку в столице республики.



Координатором волонтерской программы выступил Ресурсный центр добровольчества Карелии.

Желающих от 18 лет приглашают присоединиться к команде. Подать заявку можно до 16 декабря по ссылке: https://dobro.ru/event/10552748.



В состав резиденции Деда Мороза в этом году войдут приемная волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, рестораны и лавка с северными сувенирами. Кроме того, на поезде приедет кукольный театр, рассказали в источнике.