Добровольцев приглашают помочь с реставрацией Преображенской часовни в Карелии

Волонтеры отправятся в экспедицию в село Гольяница, где реставрируют Преображенскую часовню.

Мужчин-добровольцев приглашают для участия в экспедиции в село Гольяница. Здесь будут продолжаться работы по реставрации Преображенской часовни. Руководят процессом работ профессиональные плотники. Об этом сообщается в паблике проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера».

В экспедицию из Москвы 18 и 19 февраля отправится автомобиль. Предполагается, что экспедиция продлится до 25 февраля.

Подробности можно узнать в группе проекта.