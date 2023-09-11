Добровольцев просят помочь найти жителя Петрозаводска

В столице Карелии ищут мужчину, пропавшего 7 сентября.
В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили о петрозаводчанине, исчезнувшем 7 сентября. Петр Иванович К., 1969 года рождения, уже больше 5 дней не выходит на связь, его местонахождение неизвестно.
Приметы — рост 168 см, худощавый, с седыми волосами, был одет в серую куртку, черную рубашку, голубые джинсы, светлые кроссовки.
Располагающим любой информацией просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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