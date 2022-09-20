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Добровольцы ищут пропавшего без вести жителя Петрозаводска

Новости. Происшествия
13:07, 05 Октября 2022
фото: © Паблик ВК «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республики Карелия»

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Местонахождение 36-летнего Алексея Владиславовича Р. неизвестно со 2 октября.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт в Республике Карелия» устанавливает местонахождение петрозаводчанина Алексея Владиславовича Р. 1986 года рождения. 

Он пропал без вести 2 октября этого года. Рост мужчины 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые. 

Был одет в темно-синюю куртку, черную водолазку, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Всем, кто видел пропавшего и знает, где его искать, волонтеры просят связаться с ними по телефонам: 8 968-989-17-32, 8 921-015-51-95. 

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