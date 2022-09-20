Добровольцы ищут пропавшего без вести жителя Петрозаводска

Местонахождение 36-летнего Алексея Владиславовича Р. неизвестно со 2 октября.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт в Республике Карелия» устанавливает местонахождение петрозаводчанина Алексея Владиславовича Р. 1986 года рождения.



Он пропал без вести 2 октября этого года. Рост мужчины 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые.



Был одет в темно-синюю куртку, черную водолазку, темно-синие джинсы, черные кроссовки.



Всем, кто видел пропавшего и знает, где его искать, волонтеры просят связаться с ними по телефонам: 8 968-989-17-32, 8 921-015-51-95.