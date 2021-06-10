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Добровольцы просят помощи в тушении пожаров на островах Ладоги в Карелии

Новости. Общество
11:41, 11 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «Общество добровольных лесных пожарных»

Общество добровольных лесных пожарных ищет волонтеров для тушения пожаров в Ладожских шхерах.

Как пишут в паблике «Общество добровольных лесных пожарных», последнюю неделю на Ладоге жаркая и сухая погода, и всю следующую неделю ожидается такая же. Растет вероятность пожаров.

«Это значит, что нужно патрулировать шхеры каждый день и быть в постоянной боевой готовности. Но, даже имея все оборудование и лодки, без достаточного количества людей, мы не сможем защитить ладожские острова от огня. Поэтому мы обращаемся к вам: в лагере не хватает добровольцев с 20 июня. Пожалуйста, поддержите проект и приезжайте в лагерь в эти даты, и вместе мы потушим все пожары!» — пишут в паблике.

Проект добровольцев реализуется с использованием гранта президента РФ. Волонтеры патрулируют острова Ладожского озера, тушат обнаруженные пожары, проводят информационную профилактическую работу с туристами и рыбаками. За время работы в Ладожских шхерах добровольцы потушили около 100 пожаров как самостоятельно, так и совместно с Лахденпохским и Сортавальским центральными лесничествами и Карельским центром авиационной и наземной охраны лесов.

Чтобы приехать в лагерь, пишите координаторам на нашу почту forestfire.spb@gmail.com с пометкой «Хочу в ладожский лагерь!»

Напомним, Минприроды Карелии ввело ограничения пребывания граждан в лесах. Причина - повышение класса пожарной опасности до IV, отсутствие осадков, введение особого противопожарного режима.

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Комментарии

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Изя
2021-06-11 11:46:37
Денег опять на эти цели нет ? У олигархов бы попросли . кто там прохлаждаются ))
Гость
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