Добровольцы рассказали студентам о поездках в Донбасс

Волонтеры гуманитарной миссии встретились с учащимися Автотранспортного техникума

Добровольцы гуманитарной миссии Алексей Кузьменко и Леонид Зябкин, работавшие в зоне спецоперации, ответили на вопросы студентов из Петрозаводска. Леонид Зябкин — поисковик и автор блога «Дневника карела» — работал в донбасском госпитале, помогал в поисках пропавших. Летом он планирует снова поехать в больницу, в которой он работал.

— Поездки на Донбасс — это большой опыт, который останется со мной навсегда, — говорит Леонид.

Алексей Кузьменко — координатор молодежных проектов Народного фронта в Санкт-Петербурге участвовал в доставке гуманитарной помощи в зону СВО.

— Тема не такая радужная и банальная, поэтому довольно тяжело рассказывать о таких вещах. Но я считаю, что это нужно доносить именно молодому поколению. Такие встречи заставляют подумать, поразмыслить о судьбе своей Родины, — считает он.

Среди студентов были те, кто уже сейчас занимается волонтерской деятельностью в республике.

— Нам рассказали про работу на территории специальной военной операции. Это была достаточно полезная информация. Я считаю, что эту информацию нужно доносить школьникам, чтобы все понимали, насколько это серьезно, — говорит студентка техникума Софья Кучина.

Ее однокашник Иван Пулькин считает волонтерскую миссию в зоне спецоперации важным и ответственным делом:

— Я почувствовал сильную гордость за россиян, за наших граждан, которые активно отправляют гуманитарную помощь в зону СВО, уходят добровольцами.

Волонтеры считают необходимым делиться своим опытом и учить начинающих добровольцев помогать тем, кто в этом нуждается.