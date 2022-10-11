Реклама

Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Еще один житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации
Сегодня 13:05
«Ютилась в общежитии»: в Карелии приобрели 6 квартир для учителей
13.12.2022 18:20

Добровольцы рассказали студентам о поездках в Донбасс

Новости. Общество
15:12, 14 Декабря 2022
фото: © ЦУР РК

Новости партнеров

Волонтеры гуманитарной миссии встретились с учащимися Автотранспортного техникума

Добровольцы гуманитарной миссии Алексей Кузьменко и Леонид Зябкин, работавшие в зоне спецоперации, ответили на вопросы студентов из Петрозаводска. Леонид Зябкин — поисковик и автор блога «Дневника карела» — работал в донбасском госпитале, помогал в поисках пропавших. Летом он планирует снова поехать в больницу, в которой он работал.

— Поездки на Донбасс — это большой опыт, который останется со мной навсегда, — говорит Леонид.

Алексей Кузьменко — координатор молодежных проектов Народного фронта в Санкт-Петербурге участвовал в доставке гуманитарной помощи в зону СВО.

— Тема не такая радужная и банальная, поэтому довольно тяжело рассказывать о таких вещах. Но я считаю, что это нужно доносить именно молодому поколению. Такие встречи заставляют подумать, поразмыслить о судьбе своей Родины, — считает он.

Среди студентов были те, кто уже сейчас занимается волонтерской деятельностью в республике.

— Нам рассказали про работу на территории специальной военной операции. Это была достаточно полезная информация. Я считаю, что эту информацию нужно доносить школьникам, чтобы все понимали, насколько это серьезно, — говорит студентка техникума Софья Кучина.

Ее однокашник Иван Пулькин считает волонтерскую миссию в зоне спецоперации важным и ответственным делом:

— Я почувствовал сильную гордость за россиян, за наших граждан, которые активно отправляют гуманитарную помощь в зону СВО, уходят добровольцами.

Волонтеры считают необходимым делиться своим опытом и учить начинающих добровольцев помогать тем, кто в этом нуждается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.12.2022, 12:41
Опасное бессимптомное заболевание выявлено у 26 жителей Карелии с начала года
09.12.2022, 15:27
Новый карьерный самосвал начал работать на ГОКе в Карелии
13.12.2022, 00:10
Врач объяснила, кому нельзя пить кофе
09.12.2022, 17:30
Глава Минтранса Карелии рассказал, куда жители республики смогут летать из Петрозаводска
08.12.2022, 12:14
Консульство Финляндии в Петрозаводске объяснило ситуацию с выдачей виз перед Новым годом
08.12.2022, 18:40
Мэр Петрозаводска назвал основные проблемы с проектом продления набережной Онежского озера

Чтиво

12.12.2022 15:30
Без политики
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
Лучшему в Карелии потребительскому обществу — Петрозаводскому ГорПО 12 декабря исполнилось 64 года, и уже 35 лет им успешно руководит заслуженный работник торговли РК Борис Львович Махренский.
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
архив чтиво

Медиа

Жилой комплекс «Каскад» — волшебство рядом
13.12.2022 10:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.