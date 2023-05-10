Добровольцы в Карелии просят помощи в поиске пожилой женщины с потерей памяти

Днем во вторник Галина Васильевна П. вышла из дома в ТИЗ «Усадьба» и пропала без вести, сообщили в паблике ПСО «Доброспас».

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую Галину Васильевну П. 1950 года рождения, сообщается в паблике ПСО «ДОБРОСПАС».



Во вторник, 23 мая, около 13.00 пожилая женщина вышла из дома в ТИЗ «Усадьба» и пропала.



«Разыскиваемая не всегда может хорошо ориентироваться в окружающей обстановке в силу возрастных заболеваний», - говорится в сообщении паблика.



Женщина была одета в серый костюм с белыми кругами, светлую куртку, розовый берет.



Всех, кто знает, где искать пропавшую, полиция просит передать эти данные по номерам телефонов: 8 953-533-36-55, 8 920-017-60-45, 8 921-528 -11-11.