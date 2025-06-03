«Добрый и отзывчивый»: житель Карелии Юрий Сурмин погиб на СВО вскоре после подписания контракта

Официально подтверждена гибель еще одного бойца из Карелии.

В ходе СВО погиб Юрий Иванович Сурмин. Об этом сообщили в администрации Паданского сельского поселения.

Юрий Сурмин родился 19 сентября 1974 года в селе Паданы Медвежьегорского района.

Был средним ребенком в семье. По характеру добрый и отзывчивый, готов прийти на помощь каждому, — рассказали земляки.

В середине декабря 2024 года подписал контракт с Министерством обороны РФ. 29 января 2025 года сержант Сурмин погиб во время боевых действий около поселка Белогоровка Луганской области. Он служил старшим оператором отделения противотанковых управляемых ракет.

У Юрия остались жена, три дочери, отец, брат и сестра. Прощание с бойцом состоится 15 июня в 10:30 в селе Паданы.