«Добрый, отзывчивый, искренний»: на СВО погиб молодой парень из Карелии

Уроженец Заонежья погиб на спецоперации в 22 года.

Молодой житель Карелии, недавний выпускник Толвуйской школы Георгий Клименков погиб на спецоперации. Об этом сообщили в паблике школы села Толвуя Медвежьегорского района Карелии.

«Дорогие друзья, сегодня пришла очень печальная весть: при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб наш выпускник Георгий Клименков. Ему было всего 22 года! Очень больно и горько осознавать, что мы теряем молодых и здоровых парней, но именно они защищают Родину, когда она в опасности», — написали в школьном паблике.

Там напомнили, что Георгий родился в 2023 году, с 2010 по 2019 годы учился в Толвуйской школе, потом поступил в Северный колледж. На СВО находился в зоне боевых действий с самых первых дней.

«О нём можно рассказывать долго и только хорошее: добрый, отзывчивый, искренний, трудолюбивый, замечательный друг и надёжный защитник», — отметили в паблике.

В школе выразили глубокие соболезнования маме, брату и родным погибшего.