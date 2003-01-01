«Добрый, отзывчивый»: житель Костомукши Александр Лукин погиб в ходе СВО

Названа дата прощания с погибшим бойцом.

Житель Костомукши Александр Лукин погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы города Наталья Король.

Она выразила соболезнования родным и близким погибшего. К соболезнованиям присоединились пользователи соцсетей, земляки написали слова поддержки семье Александра.

Санёк, сосед, спи спокойно, мягких тебе облаков. Родным соболезнования, крепитесь. Будем помнить всегда.

Светлая память Саше. Сил вам пережить такое горе.

Саша, добрый и отзывчивый, не будет тебя хватать в нашей жизни. Нет слов выразить горечь утраты. Светлая память тебе.

Прощание с Александром Лукиным состоится 24 сентября в 11:00 в православном храме Костомукши. Похороны пройдут в 12:00 на воинском захоронении города.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Беломорского округа Александр Августинович погиб в ходе СВО.