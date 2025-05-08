«Добрый, светлый человек»: в ходе СВО погиб житель Костомукши Владимир Баша

Названа дата прощания с бойцом, погибшим в мае текущего года.
В городе Костомукша 20 октября состоится церемония прощания с местным жителем, погибшим в ходе СВО. Погиб молодой боец Владимир Баша.
С огромной болью в сердце сообщаем, что 08.05.25 в зоне проведения СВО погиб любимый сын, брат, муж, отец, дядя, друг Баша Владимир Андреевич, — написали в группе «Антибеседка-Костомукша».
Траурное мероприятие пройдет в православном храме города. После отпевания в храме в ресторане «Планета Эль» в 13:00 состоится поминальный обед.
Владимир родился в 1984-м году. Земляки, знавшие бойца, запомнили его добрым, улыбчивым человеком. Пользователи соцсети выразили соболезнования семье и написали слова поддержки родным погибшего.
Всегда приветливый, с улыбкой… Царствие тебе небесное, Володя, и светлая память.Вова! Царствие тебе небесное! Вечная, светлая тебе память! Мы скорбим! Наши соболезнования отцу, жене, дочери, брату, дяде!Вова, соболезнование семье, жене, доченьке. Сил вам пережить это горе!!!Отзывчивый, добрый человек!Володя, был светлым и очень добрым человеком… очень жаль. Искреннее соболезнование родными близким, — написали пользователи соцсети.
Напомним, ранее в Пудожском районе простились с погибшим на СВО Артуром Сёминым.