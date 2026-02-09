«Добрый, светлый мальчишка»: в ходе СВО погиб житель Беломорского округа Илья Чистиков

На севере Карелии простятся с молодым бойцом.
В ходе специальной военной операции погиб житель Карелии Илья Александрович Чистиков. Об этом сообщила администрация Беломорского округа.
Церемония прощания с погибшим состоится завтра, 10 февраля, в траурном зале с 10:00 до 11:00. Похороны пройдут 11 февраля в 12:00 в поселке Хвойный по адресу: улица Набережная, дом 15.
В социальных сетях земляки написали слова скорби и выразили соболезнования родным бойца.
— Господи, горе-то какое… Ильюша, мальчик наш… Светлая память тебе!!!— Вечная память Илье. Соболезнование родным и близким, сил пережить страшное горе.— Замечательный мальчишка, добрый, светлый, совершенно не знавший злобы, такой простой…невероятное горе для родителей. Мои искренние соболезнования!!!
Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб житель Костомукши Павел Викторович Шабловский. Дата похорон бойца станет известна позднее.