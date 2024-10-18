Добычей юного чистюли-грабителя в Петрозаводске стали 8 шампуней

Юноша спрятал товар под курткой, а когда его заметила продавец, удрал из магазина.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от сотрудников сетевого магазина о том, что неизвестный открыто похитил товар с прилавка.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 18-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Юноша признался во всем.

Как выяснилось, молодой человек субботним вечером зашёл в магазин. В торговом зале его заинтересовал отдел с шампунями. Юный злоумышленник, уверенный, что его никто не видит, стал прятать товары под куртку. Однако его преступные действия заметила сотрудница магазина — она потребовала, чтобы юноша вернул шампуни на место. Игнорируя просьбу, молодой человек убежал. Под одеждой он успел вынести без оплаты 8 шампуней. Ущерб составил чуть боле 3 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в МВД Карелии.