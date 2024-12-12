Добычей матерого вора в Петрозаводске стал элитный алкоголь, но без дегустации

Вор дважды наведался в один и тот же магазин на Древлянке.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о двух магазинных кражах, которые произошедших в один день на Древлянке.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, к преступлениям оказался причастен 31-летний житель города, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчина признался во всем.

Когда подозреваемый впервые оказался в сетевом магазине, он спрятал в сумку бутылку элитной водки свыше четырёх тысяч рублей и вышел из торгового зала, не оплатив товар, установили полицейские.

Спустя полчаса горожанин вернулся и аналогичным способом похитил такую же бутылку водки и две упаковки пива. Общий ущерб составил свыше 10 тысяч рублей.

По словам петрозаводчанина, попробовать на вкус похищенный алкоголь он не смог, так как сразу продал его неустановленным лицам.

Было возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.