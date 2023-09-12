Добычей молодого рецидивиста в Петрозаводске стали корзина с продуктами и телефон

Ранее судимый 22-летний житель Петрозаводска опять совершил кражи.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников сетевого магазина. Там один из посетителей украл колбасу и сливочное масло. Ущерб составил больше 16 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что злоумышленник в корзине пронес через кассу продукты. Полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. К краже оказался причастен 22-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Петрозаводска.

Также сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили, что подозреваемый причастен и к краже телефона из машины. Ущерб составил более 5 тысяч рублей. Инцидент произошёл в минувшие выходные. Владелец обратился с заявлением в полицию.

Мужчина во всем признался. Он рассказал, что продал продукты и телефон. Вырученные деньги потратил на себя.

Были возбуждены уголовные дела о кражах, уточнили в пресс-службе МВД Карелии.