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Добычей жителя Карелии стали одиннадцать коробок шоколада

Новости. Криминал
12:28, 17 Января 2024
фото: © RJ-Creations_Robin / istockphoto

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Любитель сладкого стал фигурантом уголовного дела о грабеже.

В полицию Прионежского района поступило сообщение о преступлении в одном из сетевых магазинов. Там посетитель незаметно пронес мимо кассы 11 коробок шоколада, но был замечен работниками заведения. Сотрудники магазина попытались остановить мужчину, но он уехал на автомобиле. Сумма ущерба составила почти 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, в чем им помогли коллеги из Кондопоги. К преступлению оказался причастен 25-летний кондопожанин, которому инкриминируются еще несколько имущественных преступлений.

Мужчина признался, что в Прионежском районе оказался проездом, когда ехал на такси из Петрозаводска домой. Он зашел в поселковый магазин и похитил шоколад, чтобы потом продать.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант находится под подпиской о невыезде

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