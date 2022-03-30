Добывать гравий и песок в Карелии будет сельпо

Эссойльское сельское потребительское общество в Карелии собирается заняться новым для себя бизнесом — добычей песка и гравия.

Об этом руководитель сельпо Дмитрий Михайлов сообщил главе Карелии Артуру Парфенчикову, когда тот заглянул в пекарню предприятия.

По словам Михайлова, сельпо будет добывать песок и гравий в Пряжинском районе. Работы начнутся в конце апреля — начале мая.

По мнению руководителя сельпо, это значительно удешевит любое строительство в районе, так как покупателям уже не придется переплачивать за доставку из Петрозаводска.