Добывать гравий и песок в Карелии будет сельпо

Эссойльское сельское потребительское общество в Карелии собирается заняться новым для себя бизнесом — добычей песка и гравия.
Об этом руководитель сельпо Дмитрий Михайлов сообщил главе Карелии Артуру Парфенчикову, когда тот заглянул в пекарню предприятия.
По словам Михайлова, сельпо будет добывать песок и гравий в Пряжинском районе. Работы начнутся в конце апреля — начале мая.
По мнению руководителя сельпо, это значительно удешевит любое строительство в районе, так как покупателям уже не придется переплачивать за доставку из Петрозаводска.
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