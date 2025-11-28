Дочь губернатора Мурманской области стала жертвой мошенников

Аферисты вымогали деньги у семьи губернатора соседнего с Карелией региона.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его дочь Лиза стала жертвой телефонных мошенников. Все началось с сообщения с кодом для получения доставки, а затем перерос в шантаж и угрозы.

— Моя дочка Лиза стала жертвой телефонных мошенников. К сожалению, от этого никто не застрахован, — написал он.

Чибис пояснил, что злоумышленники провели профессиональную психологическую обработку. Они угрожали самой девушке и другим членам семьи. В результате мошенникам удалось вынудить ее перевести им деньги. Точную сумму губернатор не назвал.

Угрозы в адрес дочери губернатора не прекратились и после перевода денег. Как рассказал Чибис, ее продолжают запугивать, в том числе угрожая распространением фейков и компрометирующей информации в социальных сетях.



Губернатор заявил, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. «Этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы, но я посчитал правильным поделиться с вами этим, потому что это пример моей семьи», — добавил глава региона.

Ранее мы писали, что 84-летняя жительница Карелии перевела псевдоброкерам более 9 млн рублей