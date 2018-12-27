Дочь Гузеевой намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию Киркорова

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В своем Instagram-аккаунте 19-летняя Ольга назвала Филиппа Киркорова "гей-королем".
Дочь ведущей программы "Давай поженимся!" 25 декабря побывала в "Олимпийском" на новом шоу Киркорова "New Project "Я+R" Второе Я".
Ольга активно делилась в Instagram фрагментами выступления, а потом шокировала фолловеров скандальным комментарием к одному из роликов.
Ольга написала, что не понимает, почему нашу страну причисляют к одному из самых нетерпимых к сексуальным меньшинствам государств, хотя "у нас есть своей гей-король", имея в виду певца, пишет издание "Дни.ру".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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