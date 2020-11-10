Дочь и внук экс-президента Казахстана оказались владельцами дома Шерлока Холмса в Лондоне

Дом на Бейкер-стрит в Лондоне, где располагается квартира героя произведений Артура Конан Дойла, сыщика Шерлока Холмса, принадлежит дочери и внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Times.

В 2015 году недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. Помимо дома Шерлока Холмса, по данным издания, семье Назарбаева принадлежат также несколько других строений и земля между домами 215 и 237 на Бейкер-стрит. Общая стоимость недвижимости составляет около 140 миллионов фунтов стерлингов. При этом 90 процентов собственности принадлежало Назарбаевой, ее сыну достались оставшиеся 10 процентов.

Согласно записям земельного реестра, на данный момент официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году. Сейчас она принадлежит другой компании из ОАЭ. Юридическая фирма Mishcon de Reya, которая является представителем семьи Назарбаевых, отказалась прокомментировать информацию издания.

В июне у дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой нашли элитную квартиру в Москве стоимостью около 230 миллионов рублей. Недвижимость находится в доме №20 по улице Поварской в столичном районе Арбат.

В марте Великобритания арестовала недвижимость Назарбаевых из-за подозрений в "необоснованном богатстве". Тогда же стало известно, что недвижимость оформлена на три офшора — на Антильских островах, в Панаме и британской Ангилье. Среди них — особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси. Однако дочь и внук Назарбаева выиграли суд, им вернули недвижимость на 100 миллионов долларов.