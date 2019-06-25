Дочь Веры Брежневой выложила в Сеть интимное фото

Соня Киперман поделилась с поклонниками снимками из Италии.

Соня устроила соблазнительную фотосессию в бикини и опубликовала один из кадров в Instagram. Однако сайт счел фото слишком откровенным и удалил его. Дочь артистки не отчаялась и поделилась с подписчиками еще одним снимком, пишет Cosmopolitan. Киперман позировала в черном бикини и темных очках на фоне деревьев и голубого неба.



Instagram

"Может быть, в этот раз не удалят", – подписала она кадр.

Вдохновленная комплиментами, Киперман опубликовала в Instagram stories еще один снимок в бикини, сделанный в бассейне. Дочь Веры Брежневой кокетливо позировала,прислонив руку к лицу.