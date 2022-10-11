Дочь заместителя мэра Петрозаводска Юлии Мизинковой пропала без вести

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия объявил о розыске Алины Мизинковой — дочери заместителя мэра Петрозаводска Юлии Мизинковой.

Сообщение об этом размещено на странице отряда Вконтакте.

По сведениям поисковиков, 12 декабря 20-летняя девушка вышла из дома и не вернулась. О ее местонахождении ничего не известно.

«ЛизаАлерт» просит помощи в поиске Юлии.

Как стало известно «Столице на Онего», в полицию поступило заявление о пропаже девушки.