Доходы бюджета Карелии без федеральной помощи выросли на 21%

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии увеличились на 3 млрд рублей или на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из данных Минфина республики.

Больше всего выросли платежи за счет налога на прибыль организаций. В казну дополнительно поступило 1,6 млрд. рублей (рост на 37,8%).

Кроме того, в 2 раза увеличились платежи за пользование природными ресурсами, на 28,4% — поступления за счет специальных налоговых режимов, на 10,5% — от акцизов, на 10% — платежи за счет налога на доходы физических лиц.