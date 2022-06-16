Доходы бюджета Карелии без федеральной помощи выросли на 21%

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии увеличились на 3 млрд рублей или на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это следует из данных Минфина республики.
Больше всего выросли платежи за счет налога на прибыль организаций. В казну дополнительно поступило 1,6 млрд. рублей (рост на 37,8%).
Кроме того, в 2 раза увеличились платежи за пользование природными ресурсами, на 28,4% — поступления за счет специальных налоговых режимов, на 10,5% — от акцизов, на 10% — платежи за счет налога на доходы физических лиц.
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