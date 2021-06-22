Доходы бюджета Карелии выросли в 2021 году

Собственные доходы бюджета Карелии без учета федеральной помощи в январе–мае 2021 года выросли почти на 4,8 млрд рублей или на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов достигла 17,3 млрд рублей.

Это следует из отчета Минфина республики об исполнении бюджета за 5 месяцев.

Больше всего выросли поступления от налога, взимаемого по патентной системе налогообложения — в 2,2 раза и упрощенной системе налогообложения — на 71%. Это связано с переходом малого бизнеса с единого налога на вмененный доход — он перестал применяться с 1 января 2021 года.

О других источниках роста доходов бюджета читайте в интернет-газете «Вести Карелии».