Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 29 Мая 2018

Доходы и расходы бюджета Петрозаводска увеличатся на 7,7 млн рублей

По теме

"Зачетный творог!"
29.05.18 08:00
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
29.05.18 07:55
Работникам фермы, где из-за голода гибли животные, возвращают долги по зарплатам
29.05.18 07:25
Все новости
Загрузка...

Мэрия Петрозаводска планирует потратить деньги на проект реконструкции моста через Неглинку, покупку жилья для молодых семей и поддержку малого бизнеса.

В Петросовете состоялось заседание постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Депутаты рассмотрели вопросы, внесенные на очередную сессию городского совета.

Руководитель комитета финансов городской администрации Елена Логинова представила депутатам проект решения, увеличивающего доходы и расходы бюджета карельской столицы на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов.

В текущем году доходы казны увеличатся на 7 млн 739,5 тысячи рублей, расходы – на 7 млн 793,4 тысячи рублей. Дефицит возрастет на 53,9 тысячи рублей.

Большая часть суммы – свыше 7,2 млн рублей – попадет в городской бюджет из республиканской казны в виде межбюджетного трансферта. Эти деньги мэрия Петрозаводска планирует направить на реализацию программы "Доступная среда" (454 тысячи рублей), на поддержку малого и среднего бизнеса (1,3 млн рублей), обеспечение жильем молодых семей (2,5 млн рублей), развитие транспортной системы города (3 млн рублей). В последнем случае речь идет о разработке проектной документации по реконструкции моста через Неглинку, расположенного на улице Кирова, сообщают в мэрии.

Бюджет Петрозаводска на 2019 год также предлагается откорректировать, увеличив его доходную и расходную части на 29 млн рублей. Средства планируется направить на разработку проектной документации по реконструкции улицы Куйбышева (от проспекта Ленина до набережной Варкауса) и по реконструкции моста через Неглинку на улице Кирова.

Члены комиссии приняли проект к сведению. Окончательное решение по нему будет принято на ближайшей сессии Петросовета.

По теме

"Зачетный творог!"
29.05.18 08:00
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
29.05.18 07:55
Работникам фермы, где из-за голода гибли животные, возвращают долги по зарплатам
29.05.18 07:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Navicom Navicom
2018-05-29 07:10:44
Старая вологодская истина: вы когда картошку сажаете - в мае, а собираете - в июне. Умудрились распихать трансферт не подумав о долгах и просто взяв первые попавшиеся бумажки из папки...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2018, 09:58
ФОТО: Автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 11:42
В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер
22.05.2018, 13:04
Правительственный уровень
23.05.2018, 09:19
В Карелии змеи приползли в город
28.05.2018, 11:44
В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 10:54
ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала

Аналитика

28.05.2018 14:25
Тема недели
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой
КПРФ выступает против планов правительства России повысить возраст выхода на пенсию для жителей страны.
Карелии в лидерах нет 5
25.05.2018 13:31
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 6
24.05.2018 10:20
"Грызуны переносят заболевания, деревья увеличивают уровень кислорода" 12
23.05.2018 13:50
Власти решили сэкономить на стариках   2
22.05.2018 16:24
Вся аналитика

Чтиво

28.05.2018 10:27
Личное мнение
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
Наш постоянный автор Олег Реут в преддверии ЧМ размышляет о теории и смысле футбола. 
"Это было круто!" 5
21.05.2018 12:37
Как до вас достучаться? 14
21.05.2018 11:18
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»