Доходы и расходы бюджета Петрозаводска увеличатся на 7,7 млн рублей

Мэрия Петрозаводска планирует потратить деньги на проект реконструкции моста через Неглинку, покупку жилья для молодых семей и поддержку малого бизнеса.

В Петросовете состоялось заседание постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Депутаты рассмотрели вопросы, внесенные на очередную сессию городского совета.



Руководитель комитета финансов городской администрации Елена Логинова представила депутатам проект решения, увеличивающего доходы и расходы бюджета карельской столицы на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов.

В текущем году доходы казны увеличатся на 7 млн 739,5 тысячи рублей, расходы – на 7 млн 793,4 тысячи рублей. Дефицит возрастет на 53,9 тысячи рублей.



Большая часть суммы – свыше 7,2 млн рублей – попадет в городской бюджет из республиканской казны в виде межбюджетного трансферта. Эти деньги мэрия Петрозаводска планирует направить на реализацию программы "Доступная среда" (454 тысячи рублей), на поддержку малого и среднего бизнеса (1,3 млн рублей), обеспечение жильем молодых семей (2,5 млн рублей), развитие транспортной системы города (3 млн рублей). В последнем случае речь идет о разработке проектной документации по реконструкции моста через Неглинку, расположенного на улице Кирова, сообщают в мэрии.



Бюджет Петрозаводска на 2019 год также предлагается откорректировать, увеличив его доходную и расходную части на 29 млн рублей. Средства планируется направить на разработку проектной документации по реконструкции улицы Куйбышева (от проспекта Ленина до набережной Варкауса) и по реконструкции моста через Неглинку на улице Кирова.



Члены комиссии приняли проект к сведению. Окончательное решение по нему будет принято на ближайшей сессии Петросовета.