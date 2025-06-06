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Доходы и расходы бюджета Петрозаводска выросли на миллиард рублей

Новости. Общество
19:50, 20 Июня 2025
фото: «Столица на Онего»

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Сегодня на сессии депутаты горсовета приняли поправки в бюджет и определили, на что направят дополнительные средства.

Бюджет Петрозаводска увеличили на 1 млрд рублей за счет трансфертов из бюджета Карелии, а также роста собственных налоговых и неналоговых доходов городской казны.

Из этой суммы 545 млн рублей направят в сферу образования, на социальную защиту жителей карельской столицы и ее социально-экономическое развитие. О том, какие еще актуальные вопросы позволят решить бюджетные поправки, рассказала председатель Петросовета Надежда Дрейзис (фракция «Единой России»).

«Дополнительные средства мы планируем потратить, в частности, на освещение проезда Тидена, обустройство новой остановки на Олонецкой улице, приобретение техники для вывоза мусора, а также выплаты участникам Великой Отечественной Войны, установку теневых навесов в детских садиках и замену нескольких окон в школе № 34. Кроме того, изменения в бюджете позволят направить дополнительные силы на ликвидацию несанкционированных свалок и расселение аварийного жилья», — прокомментировала Надежда Дрейзис.

Она добавила, что в Петрозаводске также начнут благоустраивать Государев сад, более известный горожанам как парк культуры и отдыха. На эти цели направят 83 млн рублей. Эти средства столица Карелии получила по федеральной программе «Развитие туризма».

«Государев сад — один из старейших в России, знаковая территория, тесно связанная с именем Петра Великого, с историей нашего города. Вопрос о его благоустройстве петрозаводчане поднимают уже далеко не первый год. Благодаря федеральной программе у нас появится возможность провести первый этап работ: отремонтировать смотровую площадку и обустроить аллею от Пименовского моста к мостику в Якорном парке. Этот проект важен не только для гостей города, но прежде всего для самих жителей Петрозаводска», — сказала Надежда Дрейзис.

Добавим, что мостик в Якорном парке ранее отремонтировали по той же федеральной программе «Развитие туризма». Возле него установили качели и высадили деревья.

Еще одно важное решение, которое обеспечено поправками в бюджет, это закупка новой техники для муниципального предприятия «Автоспецтранс».

«Уборка и вывоз мусора сегодня один из самых острых и актуальных вопросов для города. Обращений к депутатскому корпусу по этому поводу много и на личных приемах, и в соцсетях. Считаю, что при поддержке правительства Карелии главой города Инной Сергеевной Колыхматовой было принято верное решение — сделать ставку на наше муниципальное предприятие «Автоспецтранс», — прокомментировал председатель постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ Андрей Ушаков (фракция «Единой России»).

Сейчас «Автоспецтранс» обслуживает шесть районов Петрозаводска по субподряду с региональным оператором. И нуждается в пополнении парка спецтехники. Важно, что планируется приобрести в том числе ломовозы — машины для вывоза крупногабаритного мусора. «Наша фракция вместе с городской администрацией продолжит работу над укреплением и развитием муниципального предприятия», — подытожил депутат.

Напомним, что недавно в рамках прямого эфира «ЦУР объясняет» Инна Колыхматова сообщила, что для приобретения спецтехники городу согласован кредит из бюджета республики под 1% годовых.

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