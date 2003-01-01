Доходы карельских узников выросли на 59%

Ударно поработав, заключённые кратно повысили уровень своих зарплат.
За первые 6 месяцев 2025 года заработные платы карельских осуждённых выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в УФСИН республики.
— Заключённые произвели продукции, оказали услуг и выполнили работ на 146,9 млн. руб., что на 27,46% или на 40 млн. руб. больше запланированного показателя, — рассказали в ведомстве.
Граждане, отбывающие наказание, занимались сборкой, разборкой и упаковкой различных товаров от канцелярского до электротехнического назначения. Всего к принудительным работам оказались привлечены 97% узников.