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Власти Петрозаводска допускают, что доходы бюджета в 2021 году упадут еще ниже, чем они думают

Новости. Экономика
13:44, 02 Декабря 2020
фото: pixabay
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Администрация Петрозаводска прогнозирует сокращение доходов бюджета на 33% в 2021 году, но падение может быть еще больше из-за последствий пандемии коронавируса.

Это следует из доклада председателя комитета финансов администрации Елены Логиновой на сегодняшнем заседании Петросовета, где обсуждался проект бюджета.

Согласно документу, по итогам 2020 года объем доходов составит 9,2 млрд рублей, а в 2021 году – 6,2 млрд. Резкое падение произойдет из-за сокращения трансфертов из республиканского бюджета, который наполнялся федеральными деньгами по программе подготовки к 100-летию Карелии и национальным проектам. В 2021 году этот поток резко сократится.

Собственные доходы городской казны – налоговые и неналоговые поступления – прогнозируются почти на том же уровне – около 2,4 млрд рублей. Но ситуация может оказаться хуже прогнозируемой.

Как это объясняют в администрации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-02 14:23:25
Они ещё и думают, однако.
театральный критик
2020-12-02 14:09:58
Ни чего без Гены не можете. Бестолочи
Гость
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