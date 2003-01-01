Доходы муниципалитетов Карелии выросли на 852 миллиона рублей

Большинство муниципалитетов смогли увеличить поступления более чем на 10 %.

За первые семь месяцев 2025 года доходы муниципалитетов Карелии увеличились на 852 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чем сообщил Глава Республики Артур Парфенчиков.

— Таковы итоги первых семи месяцев 2025 г. С января по июль налоговые и неналоговые поступления в бюджеты муниципальных образований увеличились на 852 млн рублей и составили 7,1 млрд,— подчеркнул глава республики.

Наибольший рост продемонстрировали пять районов:



• Кемский - в 1,5 раза

• Сортавальский - в 1,4 раза

• Пряжинский - в 1,3 раза

• Лахденпохский - в 1,3 раза

• Беломорский - в 1,2 раза

Общий рост по республике составил более 14 %. Большинство муниципалитетов смогли увеличить поступления более чем на 10 %.

— Подчеркну, что существенный вклад в пополнение бюджетов внес наш малый и средний бизнес. На его долю пришлось порядка 9% собственных доходов местных бюджетов, — отметил Артур Парфенчиков.

Наиболее значимые результаты в развитии малого и среднего бизнеса показали Беломорский, Сегежский районы, Петрозаводский округ, а также Кемский, Пряжинский и Лахденпохский районы.

Крупнейшими налогоплательщиками республики остаются РЖД, "Карельский окатыш", Сегежский ЦБК, Кондопожский ЦБК и "Стройинвест КСМ".