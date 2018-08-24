Доходы от налога на имущество физлиц в Карелии выросли в 2 раза

Сумма поступлений в консолидированный бюджет Карелии за счет налога на имущество физических лиц за 7 месяцев достигла 19,6 млн рублей.

Это в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут "Вести Карелии". Накануне парламент Карелии принял законопроект и внесении изменений в бюджет на 2018 год, согласно которым увеличены поступления по транспортному налогу на 62,9 млн рублей.

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