Доходы от продажи региональных активов упали в Карелии на 36%

Поступления в республиканский бюджет доходов от использования государственного и муниципального имущества сократились в первом квартале 2022 года на 8%.

По итогам первого квартала нынешнего года бюджет Карелии получил всего около 9,6 миллиона рублей от продажи региональных материальных и нематериальных активов. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем этих поступлений упал на 36%.

Не намного лучше обстоят дела и с доходами от использования регионального и муниципального имущества. Их поступило в карельскую казну около 19,4 миллиона рублей, что на 8% ниже, чем в первом квартале 2021 года.