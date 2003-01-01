Доходы Петрозаводска увеличатся более чем на 300 млн рублей

В мэрии города рассказали, на что планируют потратить дополнительные средства.

В оставшиеся месяцы 2025 года казна Петрозаводска пополнится на 317,7 млн рублей, сообщили в мэрии карельской столицы. При этом расходы также увеличатся на 327,7 млн рублей. Бюджет будет формироваться за счёт различных налоговых и неналоговых поступлений.

— Данные средства будут направлены на расселение аварийного жилищного фонда, обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решение вопросов трудовой занятости населения и развитие общественного самоуправления в столице Карелии, — рассказали в администрации города.

Также муниципальные власти планируют выделить 8,6 млн рублей на первый этап обустройства Добрынинского сквера и территории школы № 2 на Кукковке, облагораживание сквера кинотеатра «Искра» на Перевалке, а также развитие соседского центра «Октябрьский» на Советской улице.

Ранее стало известно, что в 2025 году бюджет Петрозаводска пополнился более чем на 12 млн рублей благодаря туристическому налогу.