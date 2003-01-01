Доярка из Мегреги представит Карелию на конкурсе в Суздале

С 26 по 29 августа в городе Суздаль Владимирской области пройдет XXIX всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров.

Карелию представит сотрудница АО «Племсовхоз «Мегрега» Наталья Светлова (на фото в центре). На региональном этапе конкурса, который проходил в этом совхозе в конце июня, она заняла первое место. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Ольга Палкина.

В составе судейской группы Карелию представит руководитель отдела организации мероприятий в сфере ветеринарии и животноводства регионального Минсельхоза Ольга Петрачкова. Она была главным судьей на республиканском этапе конкурса.

Уровень мастерства участников судьи проверят при выполнении следующих показателей: теоретические знания; санитарная подготовка; разборка и сборка доильного аппарата, проверка его работы; подготовка к работе, процесс, гигиена и культура доения.

В каждой номинации определят трех призеров, занявших первое, второе и третье места. Им вручат дипломы и денежные призы. Абсолютным чемпионом станет участник, набравший по итогам соревнований наивысшее количество баллов.