«Доколе»: жители Петрозаводска возмущены состоянием тротуара (ФОТО)

Пешеходная лестница на улице Правды производит удручающее впечатление.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появилось фото лестницы на тротуаре в районе дома по адресу: улица Правды, 42.

«Лестница на улице Правды. Снято 8 мая 2022 года. Особенно радует пандус для колясок. Вопрос — доколе?» — задается вопросом автор фото.

Судя по фотографии, лестница находится в ужасном состоянии — она частично разбита, а в пандусе местами отсутствует покрытие.

Напомним, ранее в Карелии подрядчика оштрафовали за плохое содержание дорог.