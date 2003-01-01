Доктор биологических наук Александр Крышень удостоен Золотой медали РАН имени В.Н. Сукачёва

Президиум Российской академии наук присудил Золотую медаль РАН имени В.Н. Сукачёва главному научному сотруднику Института леса КарНЦ РАН Александру Крышеню.

Награда вручается за выдающиеся работы в области экологии биологических систем. В документе отмечен цикл работ ученого по структуре и динамике лесных экосистем.

Александр Крышень — главный научный сотрудник лаборатории динамики и продуктивности таежных лесов Института леса КарНЦ РАН. Ученый является специалистом в области экологии, фитоценологии и лесоведения. Исследователь — автор 279 научных работ, в том числе 11 монографий. Александр Крышень входит в редколлегии ряда профильных научных журналов, является заместителем председателя Научного совета по лесу РАН, экспертом РАН, членом Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете Совета Федерации.

В число основных научных результатов ученого входит исследование закономерности формирования растительности на вырубках, изучение динамики восстановления лесов после рубок, истории лесных пожаров и их связи с климатом и образованием поселений, разработка эколого-динамической модели лесной растительности на автоморфных почвах, которая может служить основой для планирования лесохозяйственной деятельности.

Золотая медаль имени В. Н. Сукачева учреждена Российской академией наук в 2025 году, в год 145-летия со дня рождения академика АН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР. Владимир Сукачев — знаменитый лесовод, эколог и организатор науки.

Напомним, что Александр Крышень баллотировался на пост директора Карельского научного центра РАН и был избран сотрудниками Центра. Однако, его кандидатуру не согласовали в Москве. Кроме того, Александр Крышень лишился своего поста — директора института леса.