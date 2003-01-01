РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Тема недели
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
Обществоведение
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Новости

Местами до -16°С: прогноз погоды на 29 декабря

17:02

Известный шоумен выступит 29 декабря с последним словом по делу об убийстве своей знакомой

16:31

Карельский двоеборец вышел в финал Спартакиады учащихся России

16:01

Истощенного львенка со сломанными лапами забрали у жителя «Москва-Сити»

15:16

Доктор биологических наук Александр Крышень удостоен Золотой медали РАН имени В.Н. Сукачёва

14:44

Умерла французская актриса Брижит Бардо

14:02

Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу

13:32

Названа стоимость проката коньков на площади Кирова

13:02

«Большое горе»: о погибшем электромонтере Сергее Воронове скорбят в Питкяранте

12:14

Пожарные выезжали на ДТП в Кеми

11:32

До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года

11:01

На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

10:31

Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

10:01

Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме

09:31

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

09:01

В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

08:40

В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

08:20

Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

08:00

Мраморный лёд встретился жителю Карелии

00:10

В России разработан препарат для лечения болезни Паркинсона

23:01

Снег, метель и гололедица ожидают Карелию в воскресенье

22:32

Ученые доказали, что изучение нескольких языков замедляет старение мозга

22:01

Уроженец Петрозаводска, тренер по акробатике, погиб в ходе СВО

21:01

Эксперты рассказали, какие бюджетные подержанные автомобили пользуются наибольшим спросом в 2025 году

20:01

Учёные впервые полностью победили деменцию

19:01

Автоматическое продление водительских прав в России прекратится с 1 января 2026 года

18:01

В пожаре в жилом доме в Карелии погибла женщина

17:20

Появились подробности и фото смертельного ДТП в Сегежском районе Карелии

16:40

В Карелии на трансформаторной подстанции погиб электромонтёр

16:10

В отечественный прокат вышел мультипликационный фильм «Три богатыря и свет клином»

15:20

На трассе в Карелии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля

15:05

«Я как Путин — по всей Москве с мигалками мчал»: пострадавший от укуса клеща Сева вернулся в Петрозаводск

14:20

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Петрозаводска

13:20

В Петрозаводске 16-летняя школьница погибла, попав под электричку

12:20

Эксперты выяснили, какие новогодние вакансии пользуются спросом в Карелии

11:20

В России мошенники используют тему гонконгского гриппа для кражи данных и денег через «Госуслуги»

10:20

В России в 2025 году введено в эксплуатацию 15 тысяч километров дорог

09:20

Заслуженный отдых: кто может досрочно выйти на пенсию в 2026 году

08:21

Сегодня в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

07:23

В Карелии утвержден график выплат пенсий и пособий на январь 2026 года

06:46

Жительнице Петрозаводска вернут украденные мошенниками 90 тысяч рублей

00:12
Доктор биологических наук Александр Крышень удостоен Золотой медали РАН имени В.Н. Сукачёва
Сегодня 14:44 Наука
Поделиться

Президиум Российской академии наук присудил Золотую медаль РАН имени В.Н. Сукачёва главному научному сотруднику Института леса КарНЦ РАН Александру Крышеню.

фото: © Игорь Георгиевский / КарНЦ РАН

Награда вручается за выдающиеся работы в области экологии биологических систем. В документе отмечен цикл работ ученого по структуре и динамике лесных экосистем.

Александр Крышень — главный научный сотрудник лаборатории динамики и продуктивности таежных лесов Института леса КарНЦ РАН. Ученый является специалистом в области экологии, фитоценологии и лесоведения. Исследователь — автор 279 научных работ, в том числе 11 монографий. Александр Крышень входит в редколлегии ряда профильных научных журналов, является заместителем председателя Научного совета по лесу РАН, экспертом РАН, членом Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете Совета Федерации.

В число основных научных результатов ученого входит исследование закономерности формирования растительности на вырубках, изучение динамики восстановления лесов после рубок, истории лесных пожаров и их связи с климатом и образованием поселений, разработка эколого-динамической модели лесной растительности на автоморфных почвах, которая может служить основой для планирования лесохозяйственной деятельности.

Золотая медаль имени В. Н. Сукачева учреждена Российской академией наук в 2025 году, в год 145-летия со дня рождения академика АН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР. Владимир Сукачев — знаменитый лесовод, эколог и организатор науки.

Напомним, что Александр Крышень баллотировался на пост директора Карельского научного центра РАН и был избран сотрудниками Центра. Однако, его кандидатуру не согласовали в Москве. Кроме того, Александр Крышень лишился своего поста — директора института леса.

Обсудить (0) в ленту
Вдохновение, энергия и движение: фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске
Красные кони, советские елочные украшения и много вкусных подарков - новогодний "Винтажный цех" проходит в Петрозаводске
Праздник боевых искусств - сразу несколько соревнований по каратэ проходят в Петрозаводске
Теплые коты ищут свой новый дом в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение