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Доктор из Карелии появился на билборде в Санкт-Петербурге (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
10:12, 24 Июня 2020
фото: © Паблик правительства Карелии / vk.com/gov_karelia_ru
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Баннеры с благодарностями и портретами российских врачей уже разместили во многих городах страны.

Как сообщили в официальном паблике правительства Карелии, билборд с надписью "Спасибо, доктор!" и фотографией заведующего отделением лучевой диагностики Республиканского противотуберкулезного диспансера Артура Павлова появился на одной из улиц Санкт-Петербурга.

Напомним, указом президента России Артур Викторович награждён орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом стало известно в День медицинского работника, который отмечался 21 июня.

Ранее врач-инфекционист из Петрозаводска Артем Микоев стал участником социального проекта "Спасибо, доктор!".

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