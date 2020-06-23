Доктор из Карелии появился на билборде в Санкт-Петербурге (ФОТОФАКТ)

Баннеры с благодарностями и портретами российских врачей уже разместили во многих городах страны.

Как сообщили в официальном паблике правительства Карелии, билборд с надписью "Спасибо, доктор!" и фотографией заведующего отделением лучевой диагностики Республиканского противотуберкулезного диспансера Артура Павлова появился на одной из улиц Санкт-Петербурга.

Напомним, указом президента России Артур Викторович награждён орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом стало известно в День медицинского работника, который отмечался 21 июня.

Ранее врач-инфекционист из Петрозаводска Артем Микоев стал участником социального проекта "Спасибо, доктор!".