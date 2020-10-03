890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пожилая женщина умерла от коронавируса в Петрозаводске
Сегодня 09:59
Депутат из Карелии требует возбудить дело после самоубийства журналистки Ирины Славиной 21
Сегодня 13:34
Замдиректора музея "Кижи" уступила в шоу "Голос" 91-летней петербурженке 8
Сегодня 08:56
В сквере на Древлянке массово вырубили деревья (ФОТОФАКТ) 5
Сегодня 13:59
Благоустройство Ярмарочной площади проводится в Петрозаводске 4
Сегодня 11:25

Доктор Мясников назвал самый полезный для здоровья продукт

Новости. Общество
21:20, 03 Октября 2020
фото: Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Загрузка...

Брокколи можно считать самым важным продуктом для здоровья человека, считает Александр Мясников.

Такую точку зрения главврач 71 горбольницы Москвы Александр Мясников высказал в эфире телеканала "Россия 1".

По его мнению, если выбирать из всех продуктов, то брокколи превзойдет их по полезности. Этот овощ помогает бороться с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как пишет "Российская газета", в то же время известный врач отметил, что вкус брокколи на любителя. Он рассказал, что сам не очень любит этот овощ, однако к его вкусу легко привыкнуть.

Брокколи или спаржевая капуста - это однолетнее растение из семейства капустных. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.

Брокколи - низкокалорийный овощ: содержит всего 34 ккал на 100 граммов.

Содержит вещества, способные эффективно противостоять росту раковых клеток и распространению вируса герпеса - дииндолилметан, индол-3-карбинол и глюкорафанин. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста

Аналитика

01.10.2020 10:05
Капитал
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2020 12:50
Личное мнение
"Это было великое закрытие!" 7
Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»