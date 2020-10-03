Доктор Мясников назвал самый полезный для здоровья продукт

Брокколи можно считать самым важным продуктом для здоровья человека, считает Александр Мясников.

Такую точку зрения главврач 71 горбольницы Москвы Александр Мясников высказал в эфире телеканала "Россия 1".

По его мнению, если выбирать из всех продуктов, то брокколи превзойдет их по полезности. Этот овощ помогает бороться с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как пишет "Российская газета", в то же время известный врач отметил, что вкус брокколи на любителя. Он рассказал, что сам не очень любит этот овощ, однако к его вкусу легко привыкнуть.

Брокколи или спаржевая капуста - это однолетнее растение из семейства капустных. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.

Брокколи - низкокалорийный овощ: содержит всего 34 ккал на 100 граммов.

Содержит вещества, способные эффективно противостоять росту раковых клеток и распространению вируса герпеса - дииндолилметан, индол-3-карбинол и глюкорафанин.