Доктор Мясников предупредил об опасности самолечения кроворазжижающими препаратами

Прием кроворазжижающих препаратов без прямых медицинских показаний может привести к летальному исходу. Об этом заявил доктор Александр Мясников, комментируя распространенную практику назначения таких лекарств при «густой крови».

Специалист подчеркнул, что препараты на основе ацетилсалициловой кислоты (такие как Аспирин, Кардиомагнил) являются одними из самых опасных и должны назначаться исключительно врачом под строгим контролем.

Они как скальпель — им можно провести операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло, — пояснил он.

По словам врача, для назначения кроворазжижающих терапии требуются серьезные медицинские показания, такие как:

— Мерцательная аритмия;

— Перенесенные тромбозы глубоких вен или тромбоэмболии;

— Инсульты;

— Распространенный атеросклероз;

— Некоторые виды онкологии;

— Врожденные тромбофилии.

Эксперт отметил, что в период пандемии COVID-19 от кровотечений, связанных с приемом таких препаратов, погибло больше людей, чем от тромбозов. Он также призвал Минздрав официально запретить среднему медперсоналу комментировать «густоту крови» во время забора анализов, так как это провоцирует пациентов на самолечение.

Болтовня лаборанта к показаниям не относится. Повышение гематокрита — абсолютно не показание к кроверазжижающим, — резюмировал врач.

