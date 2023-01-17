Доктор, устроивший драку в больнице Карелии, уехал вместе с деньгами

Руководство Кемской ЦРБ подало иск к врачу, который получил 2 млн рублей за работу в Арктической зоне, разорвал контракт раньше срока, уехал, а деньги не вернул.

Кемская ЦРБ обратилась с иском к бывшему заведующему терапевтическим отделением, врачу-терапевту с требованием о возмещении расходов единовременной компенсационной выплаты в 2 млн рублей врачам, прибывшим для работы в Арктической зоне.

Иск был подан по тем основаниям, что ответчик был принят на должность врача-терапевта, и на основании ведомственной целевой программы ему была предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты, при условии заключения им трудового договора, согласно которому работник должен отработать не менее 5 лет.

В 2022 году терапевт подал заявление об увольнении ранее обусловленного договором срока. В добровольном порядке вернуть полученные миллионы он отказался.

Руководство Кемской ЦРБ подало иск к врачу. С учётом установленных по делу обстоятельств суд признал требования работодателя правомерными и постановил взыскать с бывшего работника Кемской ЦРБ расходы единовременной выплаты врачам, прибывшим для работы в Арктической зоне.

Как стало известно «Столице на Онего», убежавший с деньгами терапевт Кемской ЦРБ был участником драки, причиной которой была несвоевременная госпитализация пациента, нуждающегося в экстренной медицинской помощи. По информации Минздрава, конфликт возник из-за того, что один из врачей настаивал на экстренной госпитализации, а другой отказывался это сделать. Материалы по этому происшествию переданы в полицию.