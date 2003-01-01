Докторскую аллею на Древлянке приведут в порядок этой осенью

Подрядчик приступит к работам по благоустройству Докторской аллеи в Петрозаводске.

Это одна из четырех общественных территорий, которая победила в голосовании по проекту «Комфортная городская среда».

Аллея расположена на Древлянке — от Докторского проезда до Больничного переулка, вдоль Парковой улицы, рассказали в мэрии. Работы подрядчик начнёт на этой неделе.

— В планах обустроить пешеходную дорожку шириной три метра вдоль Парковой улицы, расчистить территорию от кустарников и убрать аварийные деревья, демонтировать старые опоры освещения и установить новые с современными светильниками, — говорится в сообщении.

Аллея свяжет медицинские и другие социальные учреждения, которые находятся в этом районе, а также станет логичным продолжением работ, выполненных в Высотном сквере в 2023 году.