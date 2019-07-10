Долг перед работниками центра "Марциальные воды" достиг 1,7 млн рублей

Задолженность по зарплате в лечебно-оздоровительном центре достигла 2,7 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прокуратуре Карелии сообщили, что заработная плата за период с февраля по май работникам "Марциальных вод" до настоящего времени не произведена. Таким образом, перед 40 работниками предприятия существует задолженность по заработной плате в размере 2,7 млн рублей.

По данным фактам прокуратура Кондопожского района 28 июня внесла директору ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" представление об устранении нарушений закона.

Ранее в новости указывалось, что речь идет о санатории "Марциальные воды", однако информация прокуратуры касается ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные Воды".

Редакция приносит извинения.