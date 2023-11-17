Долгая и мощная магнитная буря вскоре накроет Землю

Глава Минздрава Карелии предупредил о сразу нескольких ударах по магнитному полю планеты.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предупредил о продолжительной геомагнитной буре, которая начнется на следующей неделе.

Как уточнил глава Минздрава, буря накроет Землю 21 ноября и будет продолжаться в течении 8 дней. Первый всплеск произойдет к 18.30 вечера 21 ноября, на следующий день геомагнитный шторм несколько утихнет, однако 23 ноября последует второй удар силой 4 балла. С такой силой шторм будет бушевать 3 дня, до 26 ноября, и лишь вечером 28 ноября все успокоится.

Михаил Охлопков напомнил, что негативное влияние бури в первую очередь ощутят люди с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Министр посоветовал в эти дни ограничить физические нагрузки, больше времени проводить на свежем воздухе, высыпаться и придерживаться здорового питания.