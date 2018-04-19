Долги перед мэрией Петрозаводска взыщут в принудительном порядке

Администрация Петрозаводска договорилась с ФССП о принудительном взыскании долгов организаций за использование земельных участков и имущества.

По данным администрации, в городе насчитывается несколько предприятий, имеющих задолженность по оплате за земельные участки в размере от 2 до 15 млн. рублей, а по оплате за муниципальное имущество – от 1 до 35 млн. рублей.

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