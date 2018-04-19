Долги перед мэрией Петрозаводска взыщут в принудительном порядке

По теме
Загрузка...
Администрация Петрозаводска договорилась с ФССП о принудительном взыскании долгов организаций за использование земельных участков и имущества.
По данным администрации, в городе насчитывается несколько предприятий, имеющих задолженность по оплате за земельные участки в размере от 2 до 15 млн. рублей, а по оплате за муниципальное имущество – от 1 до 35 млн. рублей.
Подробнее читайте в материале издания "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
17.04.2018, 15:13
18.04.2018, 12:25
15.04.2018, 13:13
16.04.2018, 17:06
12.04.2018, 16:45
Аналитика
18.04.2018 15:16
Обществоведение
В управлении МЧС по Карелии не исключают, что несколько торговых и спортивных центров в Петрозаводске могут быть закрыты по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности.
17.04.2018 12:23
17.04.2018 10:58
16.04.2018 10:45
16.04.2018 10:06
Чтиво
Сегодня 10:29
Без политики
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
18.04.2018 12:48
17.04.2018 10:04
17.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Опрос
Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?
Комментарии