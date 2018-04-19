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Новости. Общество
09:58, 19 Апреля 2018

Долги перед мэрией Петрозаводска взыщут в принудительном порядке

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Администрация Петрозаводска договорилась с ФССП о принудительном взыскании долгов организаций за использование земельных участков и имущества.

По данным администрации, в городе насчитывается несколько предприятий, имеющих задолженность по оплате за земельные участки в размере от 2 до 15 млн. рублей, а по оплате за муниципальное имущество – от 1 до 35 млн. рублей.

Подробнее читайте в материале издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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antipasta
2018-04-19 10:30:59
Интересно то как , с приставами теперь надо договариваться , исполнять решения суда . Или они уже без суда и следствия сами разруливают все проблемы.
mentor
2018-04-19 10:25:46
Оказывается со службой судебных приставов можно договориться? Какая прелесть! Видимо, жильцы дома с Невским пассажем не договорились.
Беня
2018-04-19 10:37:22
mentor, у них нету на договориться :)
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